Manchester United farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'de 4. sırada olan Manchester United sahasında oynadığı maçta Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmada ev sahibi Manchester'ın gollerini Casemiro (Dk. 23), Luke Shaw (Dk. 49) ve Marcus Rahford (Dk. 86) attı.
Manchester United puanını 35'e çıkarırken, Bournemouth ise 16 puanla 15. sırada yer aldı.
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