Manchester United da devreye girdi: Robinson savaşı kızıştı

Kırmızı Şeytanlar, Erik ten Hag'ın kadrosundaki sol bek sorununu çözmek için Fulham'da oynayan ABD'li yıldız Antonee Robinson'ı transfer listesine ekledi. Transferin Ocak ayında gerçekleşmesi muhtemel görünüyor. Ancak, Manchester United'ın yanı sıra Liverpool da Robinson ile ilgileniyor.

Liverpool yönetimi, bir dönem Everton'da forma giymiş olan Robinson'ı, Andy Robertson'ın uzun vadede yerini doldurabilecek bir alternatif olarak görüyor. Anfield yöneticileri, dünya genelinde birçok sol beki gözlemledikten sonra, Premier Lig'de potansiyel bir çözüm bulmuş olabilir.

27 yaşındaki Robinson, Robertson'dan sadece dört yaş küçük ve tecrübesiyle İskoç yıldızın seviyesinde sayılabilecek nadir oyunculardan biri olarak dikkat çekiyor. Ancak, Robinson’ın Liverpool'a transfer olması halinde düzenli forma şansı bulamama ihtimali var. Öte yandan, Manchester United'ın ilk 11'de ona daha fazla ihtiyaç duyduğu düşünülüyor.

Fulham, yaz transfer döneminde Ryan Sessegnon'u Tottenham'dan kadrosuna katmıştı ve eski oyuncu şu ana kadar iyi bir performans sergiliyor. 24 yaşındaki Sessegnon, hem hücuma dönük hem de savunmada çeşitli rollerde oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olsa da, sol bekteki katkısıyla öne çıkıyor.

ANTONEE ROBİNSON KİMDİR?

Antonee Robinson, futbol dünyasında hızla yükselen genç yeteneklerden biri olarak dikkat çekiyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da sol bek pozisyonunda oynayan Robinson, aynı zamanda ABD Millî Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmiştir. Onun futbol kariyeri, aile kökenleri ve kişisel hayatı, futbolseverler arasında merak edilen konulardan biridir.

Antonee Robinson, 8 Ağustos 1997'de İngiltere'nin Milton Keynes şehrinde doğdu. Aslen Amerikan vatandaşı olan babası Marlon Robinson, Antonee'nin uluslararası arenada ABD'yi temsil etmesine zemin hazırlayan kişi olmuştur. Baba tarafından Amerikalı olması, genç Robinson'a futbol kariyerinde iki farklı milli takım seçeneği sunmuştur. Annesi ise İngiliz olup, ailesi ile birlikte İngiltere'de yaşamışlardır. Bu iki farklı kültürün etkisiyle büyüyen Antonee, çocukluğundan itibaren hem İngiltere hem de ABD arasında bir köprü kurmuştur.

Futbol tutkusunun küçük yaşlarda başladığı bilinen Robinson, babasının futbol geçmişinden ve ailesinin spora olan ilgisinden etkilenmiştir. Ailesi onun gelişimini desteklemiş ve küçük yaşlardan itibaren futbol kariyerini yönlendirmiştir. Antonee, futbola olan ilgisini Milton Keynes'teki yerel takımlarda göstermeye başladı.

Antonee Robinson'un profesyonel futbol kariyeri Everton altyapısında başlamıştır. 11 yaşında Everton altyapısına katılan Robinson, burada yeteneklerini hızla geliştirmiş ve kulübün dikkatini çekmiştir. Uzun yıllar altyapıda oynadıktan sonra 2015 yılında Everton ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Ancak genç futbolcunun Everton'da düzenli forma şansı bulması zor olmuştur.

2017-2018 sezonunda, tecrübe kazanması amacıyla İngiltere 3. lig ekiplerinden Bolton Wanderers'a kiralanmıştır. Bolton'daki performansıyla dikkat çeken Robinson, hızlı ve dinamik sol bek oyunuyla taraftarların beğenisini kazanmıştır. Bu başarı, onun kariyerine yeni bir yön verdi ve 2018-2019 sezonunda Wigan Athletic'e transfer oldu. Wigan'da forma giydiği dönemde Premier Lig ve Championship düzeyinde önemli bir deneyim kazandı.

2020 yılında ise Premier Lig ekibi Fulham’a transfer oldu. Fulham’da gösterdiği başarılı performansla hem kulüp hem de ABD Milli Takımı için kilit bir oyuncu haline geldi. Özellikle sürati, dayanıklılığı ve savunma becerileriyle ön plana çıkan Robinson, modern futbolun gerektirdiği hücumcu bek rolünü mükemmel şekilde oynayabilmektedir. Fulham ile Premier Lig'de gösterdiği performans, Avrupa’nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmiştir.

Antonee Robinson, ABD Milli Takımı için oynamaya karar vermiş ve 2018 yılında millî takım forması giymeye başlamıştır. İlk millî maçına 28 Mayıs 2018 tarihinde Bolivya karşısında çıkmıştır. O tarihten itibaren ABD Milli Takımı'nın düzenli bir parçası olmuştur ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde önemli rol oynamıştır. ABD'nin turnuvalardaki başarısında büyük katkıları olan Robinson, özellikle savunmadaki güvenilir performansıyla dikkat çekmiştir.

Antonee Robinson’un kişisel hayatı, futbol kariyeri kadar merak edilmektedir. Özel yaşamını genellikle medyadan uzak tutmayı tercih eden futbolcunun uzun süreli bir ilişkisi olduğu bilinmektedir. İngiliz bir model olan Darcy Myers ile birlikte olan Robinson, sosyal medyada sevgilisiyle mutlu anlarını zaman zaman paylaşmaktadır. Çiftin ilişkisi, futbol camiasında büyük ilgi görmüş ve birçok kişi tarafından yakından takip edilmektedir.

Ailesine son derece bağlı olan Robinson, özellikle babasıyla çok yakın bir ilişkiye sahiptir. Babası Marlon Robinson, onun kariyerinde hem bir rehber hem de bir rol model olmuştur. Ailesi ve sevdikleri, onun hem futbol hem de kişisel hayatında daima destekleyici bir rol oynamıştır.