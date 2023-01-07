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Manchester United üst üste 7. kez kazandı

İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda Manchester United, sahasında Everton'ı 3-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 07:41
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Manchester United Everton'u yendi

Manchester United üst üste 7. kez kazandı
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Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda karşılaştığı Everton'ı 3-1 yendi.

Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta Manchester ekibinin gollerini 4. dakikada Antony, 52. dakikada Conor Coady (kendi kalesine) ve 90+7. dakikada penaltıdan Marcus Rashford attı.

Konuk takımın tek golü ise 14. dakikada Coady'den geldi.

Kupada 4. tura yükselen Manchester United, bu sonuçla üst üste 7. maçından da galibiyetle ayrıldı.

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