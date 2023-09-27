Manchester United farklı kazandı

Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nda tur atladı

KAYNAK: AA
Manchester United farklı kazandı

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Crystal Palace'ı 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Organizasyonun 3. turunun öne çıkan mücadelesinde, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Crystal Palace ile karşılaştı.

Manchester ekibi, 21. dakikada Alejandro Garnacho, 27. dakikada Casemiro ve 55. dakikada Anthony Martial'ın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup ederek adını 4. tura yazdıran taraf oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a, 3 Ekim Salı günü konuk olacak.
(AA)

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