Manchester United'dan Muani için çılgın teklif

İngiltere Premier Ligi'nin devi Manchester United'ın Eintracht Frankfurt'da forma giyen Fransız futbolcu için astronomik bir teklif yaptığı ileri sürüldü.

Fransız gazetesi L'Equipe, Manchester United'ın Alman kulübüne 24 yaşındaki futbolcu için 60 milyon euro teklif ettiğini, transferin de bitme aşamasına geldiğini yazdı.

Bundesliga'da bu sezon 14 maça çıkan Kolo Muani, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.

Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın formasını da giyen 24 yaşındaki oyuncu, Katar'da da 3 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.