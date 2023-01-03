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Manchester United'dan Muani için çılgın teklif

Manchester United'ın Frankfurt'ta oynayan Fransız futbolcu Muani için teklif yaptığı ileri sürüldü

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 07:07
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Manchester United Frankfurt'a servet ödeyecek

Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
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İngiltere Premier Ligi'nin devi Manchester United'ın Eintracht Frankfurt'da forma giyen Fransız futbolcu için astronomik bir teklif yaptığı ileri sürüldü.

Fransız gazetesi L'Equipe, Manchester United'ın Alman kulübüne 24 yaşındaki futbolcu için 60 milyon euro teklif ettiğini, transferin de bitme aşamasına geldiğini yazdı.

Bundesliga'da bu sezon 14 maça çıkan Kolo Muani, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.

Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın formasını da giyen 24 yaşındaki oyuncu, Katar'da da 3 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

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