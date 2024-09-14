Manchester United galibiyeti hatırladı

Kaynak: İHA
Manchester United galibiyeti hatırladı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden Manchester United, Premier Lig’de galibiyeti hatırladı. Deplasmanda Southampton’a karşı mücadele eden İngiliz devi 3 puanı 3 golle aldı.

İngiltere Premier Lig’in 5. haftasında Manchester United, Southampton’a konuk oldu. Maçın 31. dakikasında ev sahibi penaltı kazandı. Cameron Archer’in kullandığı penaltıda kaleci Onana sağına uzanarak topu çelmeyi başardı.

Manchester United, 35. dakikada ise öne geçti. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Bruno Fernandes’in ortasında Matthijs de Ligt, kafayla topu ağlara gönderdi.

Gol sonrası ataklarını sıklaştıran Manchester United’da Rashford, ceza sahası sol çaprazından Diallo’dan aldığı pas sonrası yaptığı vuruşta direğe de çarpan top filelerle buluştu. Müsabakanın ilk yarısı da 2-0’lık skorla geçildi.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Jack Stephens, Garnacho’ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Maçın uzatma dakikalarında Garnacho ile bir gol daha bulan United, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Milli ara öncesi üst üste 2 yenilgi alan Manchester ekibi, ligde 2. galibiyetini alarak puanını 6’ya yükseltti. Southampton ise 4. mağlubiyetini aldı ve henüz puanla tanışamadı. Milli futbolcu Altay Bayındır, yedek kulübesinde yer aldı.

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