Manchester United kabustan uyandı. Finalde Manchester derbisi

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Manchester United kabustan uyandı. Finalde Manchester derbisi
FA Cup yarı final maçında penaltı atışlarıyla Coventry'i eleyen Manchester United, finale yükseldi.

İngiltere Championship ekibi Coventry, FA Cup yarı final maçında Manchester United ile karşılaştı.

3-0'dan maçı 3-3'e getiren Coventry, mücadeleyi penaltılara taşımayı başardı.

Penaltı atışlarında 4-2 kazanan Manchester United, finalde Manchester City'nin rakibi oldu.

Manchester United, 23'te McTominay, 45+1'de Maguire ve 58'de Bruno Fernandes ile maçı 3-0 yaptı.

Coventry, 71'de Simms, 79'da O'Hare ve 90+5'te penaltıdan Wright ile maçı uzatmalara taşıdı.

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FİNALDE MANCHESTER DERBİSİ

Adını finale yazdırmayı başaran Manchester United, finalde Manchester City ile oynayacak.

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