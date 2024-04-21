Manchester United kabustan uyandı. Finalde Manchester derbisi

İngiltere Championship ekibi Coventry, FA Cup yarı final maçında Manchester United ile karşılaştı.

3-0'dan maçı 3-3'e getiren Coventry, mücadeleyi penaltılara taşımayı başardı.

Penaltı atışlarında 4-2 kazanan Manchester United, finalde Manchester City'nin rakibi oldu.

Manchester United, 23'te McTominay, 45+1'de Maguire ve 58'de Bruno Fernandes ile maçı 3-0 yaptı.

Coventry, 71'de Simms, 79'da O'Hare ve 90+5'te penaltıdan Wright ile maçı uzatmalara taşıdı.

FİNALDE MANCHESTER DERBİSİ

Adını finale yazdırmayı başaran Manchester United, finalde Manchester City ile oynayacak.