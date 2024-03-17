Manchester United Liverpool 7 gollü çılgın maç

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Manchester United Liverpool 7 gollü çılgın maç
İngiltere'nin iki devi Manchester United ile Liverpool'un buluşmasından 7 gol çıktı.

İngiltere FA Cup çeyrek final maçında Manchester United, ezeli rakibi Liverpool'u normal süresi 2-2 biten maçta uzatmalarda devirdi.

Manchester United, 10. dakikada McTominay'la öne geçti. Liverpool, 44. dakikada Mac Allister ve 45+2. dakikada Salah'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

87. dakikada Antony'nin attığı golle Manchester United maçı uzatma dakikalarına taşıdı.

105. dakikada Elliot bir kez daha Liverpool'u öne geçirdi. 112. dakikada Rashford yeniden skoru eşitledi.

120+1. dakikada Amado Diallo attığı golle Manchester United'a turu getirdi.

Golün ardından sevincinden dolayı ikinci sarı kartı gören Diallo, kırmızı kartla oyundan atıldı.

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