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Weghorst siftah yaptı, Manchester United fark attı

İngiltere Lig Kupası maçında Manchester United Nottingham Forest'i farklı yenerken Weghorst da ilk golünü attı

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 06:52
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Manchester United Nottingham'ı yendi

Weghorst siftah yaptı, Manchester United fark attı
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İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Manchester United deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaştı.

Beşiktaş'tan transfer olan Weghorst'un ilk 11'de başladığı maçı Manchester United 3-0 kazandı.

Golleri 6. dakikada Raspford, 45. dakikada Weghorst, 89. dakikada da Bruno Fernandes attı.

Weghorst böylece Manchester United formasıyla ilk gol sevincini yaşamış oldu.

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