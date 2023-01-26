Weghorst siftah yaptı, Manchester United fark attı

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Manchester United deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaştı.
Beşiktaş'tan transfer olan Weghorst'un ilk 11'de başladığı maçı Manchester United 3-0 kazandı.
Golleri 6. dakikada Raspford, 45. dakikada Weghorst, 89. dakikada da Bruno Fernandes attı.
Weghorst böylece Manchester United formasıyla ilk gol sevincini yaşamış oldu.
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