Manchester United, Ruben Amorim yönetimindeki ilk maçında 1 puana razı oldu

Manchester United, yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde Ipswich karşısında Premier Lig'deki ilk sınavına çıktı. Marcus Rashford, maçın henüz 81. saniyesinde attığı golle takımını öne geçirse de, Ipswich’ten Omari Hutchinson’un ilk yarıdaki golü maçın sonucunu belirledi: 1-1.

ONANA’NIN KRİTİK KURTARIŞLARI

Karşılaşmada Ipswich daha etkili bir oyun sergilerken, Manchester United kalecisi Andre Onana’nın üst düzey performansı takımı adına önemliydi. Onana, Liam Delap'ın iki net pozisyonunda yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Özellikle ikinci yarıda Wes Burns’ün ortasında Delap’ın ayağının dışıyla yaptığı vuruşu engellemesi büyük alkış topladı.

IPSWİCH’İN KARARLILIĞI, HUTCHİNSON’UN GOLÜ

Ev sahibi Ipswich, maç boyunca United savunmasını zorladı. Yaz transfer döneminde 20 milyon pound karşılığında kadroya katılan Hutchinson, şık bir vuruşla ilk golünü kaydetti. Gol, Noussair Mazraoui’ye çarpıp yön değiştirerek Onana’yı mağlup etti. Taraftarlar, bu performansın ardından takımın sezonu daha iyi bir noktada bitirebileceğine dair umutlandı.

AMORİM’DEN CESUR TERCİHLER

Ruben Amorim’in yeni taktik anlayışında Amad Diallo’nun kanat bek pozisyonunda başlaması dikkat çekerken, Diallo’nun Rashford’a asist yaptığı orta da takdir topladı. Rashford, böylece sekiz maçlık gol suskunluğunu sonlandırdı. Amorim, ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale etmeye çalışsa da Bruno Fernandes’in son dakikalardaki serbest vuruşu dışında net bir tehlike yaratamadı.

GENEL TABLO

Bu sonuçla Manchester United, 12 maç sonunda Premier Lig’in alt sıralarından kurtulamazken, Ipswich ise Wolverhampton’ın averajla önünde düşme hattında yer aldı. Ipswich’in Tottenham galibiyetinin ardından United’a karşı da dirençli bir oyun sergilemesi, teknik direktör Kieran McKenna ve taraftarlar için geleceğe dair olumlu sinyaller verdi.

Bu karşılaşma, Ruben Amorim için beklentileri karşılayamasa da, Ipswich’in performansı ve Onana’nın kurtarışları maçın öne çıkan anları oldu. Manchester United, sonraki maçlarda yükseliş arayışını sürdürecek.