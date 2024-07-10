Manchester United zarar açıkladı

Kulüp 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde 71,4 milyon sterlin net zarar bildirdi. Bir önceki yıl aynı dönemde bu rakam 5,6 milyon sterlindi.

Kırmızı şeytanlar, Çarşamba günü yaptığı açıklamada kulüp çapındaki işten çıkarma programının bir parçası olarak yaklaşık 250 kişiyi işten çıkarmayı planladıklarını doğruladı.

20 kez İngiltere şampiyonu olan takım, bu sezon ligin kuruluşundan bu yana en kötü performansını sergileyerek ligi sekizinci sırada tamamladı.

Machester United, daha önce 635-665 milyon sterlinlik yıllık gelir beklentisini korurken, yıllık gelirinin yaklaşık 660 milyon sterlin olmasını bekliyor. Ayrıca, daha önce 125-150 milyon sterlinlik düzeltilmiş çekirdek karının yaklaşık 140 milyon sterlin olmasını ön görülüyor.