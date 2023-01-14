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Weghorst'tan veda paylaşımı

Beşiktaş'tan ayrılıp Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, yaptığı paylaşımla Beşiktaş taraftarına veda etti.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 19:39
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Manchester United'a transfer olan Weghorst Beşiktaş taraftarına veda paylaşımı yaptı

Weghorst'tan veda paylaşımı
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Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Wout Weghorst, Manchester United'a transfer oldu.

Siyah-beyazlılardan ayrılan ve kırmızı şeytanlarla sözleşme imzalayan Hollandalı golcü, taraftarlara veda etti. 

Weghorst vedasını sosyal medyadan paylaştı. Vedasında şu ifadeleri kullandı;

"Canım Beşiktaş taraftarı; 

Bu güzel ülkeye ve şehre ilk ayak bastığım andan itibaren bana gerçek sevgiyi gösterdiniz. Aslında transferim öncesinde de bunu bana attığınız mesajlarla, evime gönderdiğiniz hediyelerle göstermiştiniz. Süper Lig deneyimimin en büyük sebebi sizlerdiniz.

Sizleri tanımadan önce, mükemmel bir sevgi bağı kurmak için 6 ay yeterli deseler belki biraz düşünebilirdim ancak bunun mümkün olduğunu gördüm.

Evimizde oynadığımız maçlarda yaratılan atmosfer, Türkiye’nin hangi şehrine gidersek gidelim bizi karşılayan binlerce kişi bu taraftarın eşsiz büyüklüğünü her geçen gün bana gösterdi.

Bende Beşiktaş forması ile oynadığım her maçı bu bilinçle sizlere layık olmak için oynadım. Geride bıraktığımız 6 aya çok şey sığdırdım.Birlikte çok güzel anılar biriktirdik.

Sizlere hayallerimi takip etmek için şimdilik veda ediyorum ancak dünyanın her yerinde kimle konuşursam konuşayım bu taraftarın büyüklüğünü anlatarak Beşiktaş taraftarının gönüllü elçisi olacağımı belirtmek istiyorum. Bana gösterilen saygı ve sevgi için büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum."

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ANKARALI OLARAK
14.01.2023 19:46
Bizde seni sevmiştik sempatik insan..  
 
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