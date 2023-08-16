Manchester United'da Greenwood bilmecesi

İngiliz devi yeniden takıma katılacağı iddia edilen 21 yaşındaki futbolcu için medyadaki spekülasyonların gerçeği yansıtmadığı Greenwood hakkında müzakerelerin yoğun bir şekilde devam ettiği duyurdu.

Manchester United, bu zor durumun kararını resmi olarak duyuracaklarını ve bunun için sabır gösterilmesi gerektiğini vurguladı..

İngiliz futbolcu son olarak 1 ocak 2022'de Manchester formasını terletmişti.