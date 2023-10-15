Manchester United'ın satışında karar verildi. Dev teklifi kabul ettiler

Editör: Fatma Demirkaya

Tarartarla aralarının açılmasının ardından Manchester United’ı satmaya karar veren Glazer ailesi yapılan iki teklif hakkındaki kararını verdi.

Times'ta yer alan haberde Manchester United'ı satın almak isteyen iki yatırımcıdan Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani'nin kulübün tamamı için yaptığı teklifin reddedildiği ve satış sürecinden çekildiği belirtilirken yapılan teklifin gerçekçi olmadığı ifade edildi.



Ek olarak kulübün tamamını almak isteyen bir diğer isim Jim Ratcliffe'e ise yüzde 25'lik bir hisse satışı için onay verileceği aktarıldı. Kararın bu hafta yönetim kurulunun onayına sunulacağı kaydedildi.



Azınlık hisselerinin satışının kulübün devri için ilk adım olacağı ve Ratcliffe'in yüzde 25'lik hisse için 1.3 milyar sterlin ödeme yapacağı belirtildi.