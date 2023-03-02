﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo için konuştu.

Mancini, "Umarım Zaniolo'nun Türkiye'deki deneyimi faydalı olur çünkü Galatasaray gibi üst düzey bir takımda forma giyecek. Sezonun geri kalanında sürekli oynama fırsatı olacak" dedi.

Galatasaray forması altında ilk maçına Alanyaspor'a karşı oynanan özel karşılaşmada çıkan Zaniolo, fileleri havalandırmıştı.

Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'da çalışmış ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.