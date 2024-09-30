Mandalina çalan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Mandalina çalan 2 kişi tutuklandı

Narenciyenin hasat olgunluğuna ulaşmasıyla hırsızlar, bahçelere dadandılar. Vatandaşların şikayet üzerine harekete geçen polis bir tarlada 8 çuval mandalinayı gördü. Yaptıkları tahkikatta sonucunda 2 kişi gözaltına aldı. Sorguları yapılan 2 kişi tutuklandı.

Hatay'da 350 kilogram ağırlığında 8 çuval mandalina çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar, adli mercilerce tutuklandı.

Narenciyenin hasat olgunluğuna ulaşmasıyla hırsızlar, bahçelere dadandılar. Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde 28 Eylül tarihinde bir tarladan 8 çuval yaklaşık 350 kilogram mandalina çalınması olayı ile ilgili olarak polis ekipleri harekete geçti.

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Olayın şüphelileri Y.Ö. ile G.Ç. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

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