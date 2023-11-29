Mandalinayı kabuğunu soyarak yiyoruz ama uzmanlar mandalina kabuklarının da faydalı olduğunu söylüyor. Mutfağınızdaki mandalina kabuklarını kullanacağınız farklı alanları sizler için derledik. Peki, mandalina kabuğu yenir mi? Mandalina kabukları nasıl kullanılır?

İşte mandalina kabuklarının farklı kullanım alanı…

MANDİLAN KABUKLARI NASIL KULLANILABİLİR?

Mandalina Kokulu Mumlar

Mandalina kabukları, hoş bir koku oluşturmak için harika bir tercih. Mandalina kabuklarını kurutun ve mum yapımında kullanın. Ve bu doğal koku tüm eve yayılsın.

Mandalina Kabuklarından Cilt Bakımı

Mandalina, cilt bakımı için harika bir fikir. Kabuklarını rendeledikten sonra cilt temizleme maskenize veya vücut yağınıza ekleyin. Mandalinanın antioksidan özellikleri cildinizin genç, sağlıklı ve dinç olmasını sağlar.

Mandalina Tadında Şekerler

Mandalina, tatlı bir aroma vermek için de kullanılabilir. Kabukları kurutup beyaz şekerle karıştırın. Bu şekeri kullanarak çayınızı veya kahvenizi tatlandırabilirsiniz.

Mandalina Kabuğundan Koku Keseleri

Mandalina kabuklarını kurutun ve ardından başka hoş kokulu bitkilerle bir araya getirin. Bu karışımı bir kavanoza koyarak odanızda veya gardırobunuzda hoş bir koku yaratın.

Mandalinalı Smoothieler

Mandalina, vitamin ve mineral açısından zengin bir meyvedir. Smoothie'lerinize mandalina ekleyerek günlük besin ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ayrıca, smoothie'lerinize tatlı bir aroma katarak daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Mandalinalı Çay

Mandalina kabuklarıyla mandalina çayı da yapabilirsiniz. Kabukları kaynar suya ekleyin ve demleyin. Lezzetli ve ferahlatıcı bir çay içeceksiniz.