Mangal keyfi pahalıya patladı: 13 Bin TL ceza!

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarının önlenmesine yöneik devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki devriye esnasında Aydın Valiliğinin "Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler" kapsamında alınan kararlarına uymayarak ormanlık alanda mangal ateşi yakıp, piknik yapan 2 şahsın çevreyi kirlettikleri tespit edildi. Şahısları yakalayan ekipler, kişi başı 6 bin 923 TL olmak üzere toplam 13 bin 846 TL idari yaptırım cezası uyguladı. Orman yangını riski ve yasaklara dikkat çeken Aydın İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada "Ormanlarımızı, doğada bulunan canlıları korumak ve yangınların önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.