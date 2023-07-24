Mangal keyfi zehir oldu. Soluğu gölde aldı

Bursa’da ailesiyle 2 hafta önce piknik yaparken, mangal jelinin alev almasıyla vücudunda ciddi yanıklar oluşan genç, Bursa Şehir Hastanesi’nde şifa buldu.

KAYNAK: İHA
Mangal keyfi zehir oldu. Soluğu gölde aldı

İHA'nın haberine göre, ailesiyle birlikte gittiği Gölyazı’da mangal kömürünü alevlendirmek isteyen 30 yaşındaki Sabri Karakaş, kullandığı mangal jelinin parlamasıyla alevler içinde kaldı. Göle atlayarak alevlerden kurtulan Karakaş, ailesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne getirildi.

Vücudunda çeşitli yanıklar oluşan Karakaş, ilk değerlendirmelerin ardından ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyon sonucu servise alınan Karakaş’ın tedavisine devam ediliyor.

Ailesiyle geçireceği keyifli vaktin zehir olduğunu dile getiren Sabri Karakaş, “Ailecek bir göl kenarında mangal yapalım dedik. Odunlarla beraber mangalı yaktık. Daha sonra kömür attığım zaman mangal söndü sandım. Üzerine mangal yakıcı jeller var. Yanımızda onlardan vardı. Ondan dökmek istedim. Daha önce birkaç kere kullanmıştım. Döktüğüm anda nasıl olduğunu anlamadan içine alev karıştı galiba bir anda patladı elimde" dedi.

"Ne olduğunu anlayamadım zaten olayın şoku ile çevredekiler yanıyorsun dediler" diyen Karakaş "Bunu duyunca en yakın yerden kendimi göle attım. Aileme seslendim 'hemen beni hastaneye götürün.' Canım çok yanıyordu çünkü. Bursa Şehir Hastanesi’ne geldik. Sağ olsunlar yanık merkezinde çok ciddi bir şekilde ilgileniyorlar. Doktorlarımız devamlı yanımızda ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar” dedi.
Mangal yapılırken jel kullanımından kaçınılması gerektiğini söyleyen Karakaş, “Mangal keyif işiydi, keyif yapalım diye gittik. Tamamen bize eziyet oldu. Bir an önce iyileşip aileme kavuşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

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