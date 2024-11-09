Mangal kömürü öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mangal kömürü öldürdü

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ısınmak için odanın içine bırakılan mangaldan çıkan dumandan zehirlenen 80 yaşındaki Mustafa Akyıl, hayatını kaybetti.

Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı evin alt katında kalan 80 yaşındaki çift, ısınmak evin içine mangal bıraktı. Dedelerini kontrol etmek içine alt kata inen torunları, kapının açılmaması üzerine camı kırarak içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Senem Akyıl'ın (80) karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Mustafa Akyıl (80) ise hastaneye sevk edildi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Mangal kömürü öldürdü

Mangal kömürü öldürdü

Mangal kömürü öldürdü

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