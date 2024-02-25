Mangal yaparken apartmanı yaktılar

Kaynak: İHA
Mangal yaparken apartmanı yaktılar
Kocaeli’de 3 katlı apartmanın çatı katında oturan vatandaşlar çatıda mangal yaptığı esnada yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası dairede büyük bir hasar meydana geldi.

Kocaeli’nin Kazım Karabekir Mahallesi Huzur Sokak’taki 3 katlı apartmanın çatı katında meydana gelen olayda, bir apartmanın çatı katında oturan vatandaşlar, çatılarında mangal yaptığı esnada yangın çıktı.

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TELESKOBİK MERDİVEN VASITASIYLA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Daire sakinleri panikle kendilerini sokağa atarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık Ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Çatı katında büyük hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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