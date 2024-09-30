Mangal yelleyen başkanın aklına vatandaş bir hafta sonra geldi. 1 ton sucuk döner dağıtacakmış

Türkiye’de milyonlar enflasyonla mücadele ederken, AKP’lilerin mangal partisi kamuoyunda büyük tepki topladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve diğer partililerin katılımıyla Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni’nde düzenlenen mangal partisi, sosyal medyada geniş yankı buldu.

BAKAN BAK’IN “DERYA BUNLAR” SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Görüntülerde, Bakan Aşkın Bak mangal başında “Ekmekleri getir, derya bunlar. Balık da var, hamsi de var. Çevir yanmasın” derken, bir AKP’li de “Kayseri hamsisi bunlar” diyerek espri yaptı. Bu görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

AKP KAYSERİ İL BAŞKANI ÜZÜM’DEN SAVUNMA

AKP Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, etkinliği savunarak, “Kayseri Sucuğu’nun keyfini hemşehrilerimize ikram ettik” dedi. Ancak bu açıklamalar tepkileri dindirmeye yetmedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: PİŞİRDİK AMA YEMEDİK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da tepki çeken mangal görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Büyükkılıç, “Kayseri denilince akla sucuk, pastırma ve mantı gelir. Leblebi tanıtacak halimiz yok” diyerek, pişen sucuklardan hiç yemediklerini belirtti.

GASTRONOMİ GÜNLERİ’NDE İKRAM AÇIKLAMASI

Son olarak, Kayseri’de belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile Doğal Üretim Bahçesi’ni ziyaret etti. Büyükkılıç, 4-10 Ekim’de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri’nde ziyaretçilere bazı ürünlerin ikram edileceğini belirtti.

1 TON SUCUK DÖNER HAZIRLIĞI

Büyükkılıç, “Gastronomi günleri yaklaşıyor, şefler geliyor. Kayserimizin olmazsa olmazı sucuk, pastırma, mantı. Sucukla ilgili her etkinliğimizde vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Aynı zamanda gastronomi günlerinde 1 ton sucuk dönerle bir ilke imza atıyoruz. ‘Sucuğun da döneri olur’ diyoruz. Kayseri’yi tanımayan, bilmeyen, anlamayan ve yanlış mecralara sürüklemeye çalışanlar da buyursunlar gelsinler, sucuk döner ikram edelim" ifadelerini kullandı.