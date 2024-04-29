Manga'nın solisti de başka bir ülkeye yerleşti

Kaynak: Haber Merkezi
Manga'nın solisti de başka bir ülkeye yerleşti
Manga’nın solisti Ferman Akgül ailesi ile birlikte ülkeyi terk ettiklerini sosyal medya hesabından açıkladı.

Türk Rock müziğin en büyük temsilcilerinden Manga’nın solisti olan Ferman Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye’den taşındıklarını açıkladı. Ailesi ile birlikte Hollanda’ya taşındıklarını açıklayan Ferman Akgül, bunun nedeninin ise eşine gelen bir iş teklifi olduğunu belirtti.

Eşi Bettina’nın kendisini yıllarca desteklediğini açıklayan Ferman Akgül, eşinin kariyeri için önemli bir iş teklifi aldığını, yıllarca kendisini destekleyen eşi için sıranın kendisine geldiğini söyledi.

Çocuklarının okulu içinde Hollanda’da olması gerektiğini ifade eden Akgül, Manga grubunun turne ve stüdyo çalışmalarına devam ettiğini de aktardı.

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Ferman Akgül’ün ilgili açıklaması şu şekilde:

"Bugün gazetede görenler şaşırmadan yazayım. Biz Kopenhag'a taşındık. Bettina'ya kariyeri için önemli olabilecek bir iş teklifi gelince kaçırmasını istemedim.

Yıllarca o beni destekledi. Sıra bende. Çocukların da ortaokulda buraya gelmesi gerekiyordu zaten.

Erken olunca şimdi daha kolay uyum sağlayacaklar. maNga tam gaz devam ediyor endişe olmasın. Turnelere ve stüdyo çalışmalarına buradan geleceğim.

Yazları hep Türkiye'de olacağız. Ülkemizden kopmamız mümkün değil. Hatta bu yaz maNga yeni albüm şarkı şeçmelerine de başlayacağımızın müjdesini vereyim. Şimdilik bu kadar. Konserlerde görüşmek dileğiyle."

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