Manisa Alaşehir'de fırtına ve dolu 20 bin dekar üzüm bağına zarar verdi

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, zarar gören çiftçileri ziyaret ederek, "Geçmiş olsun" dileklerinde bulunup bağlarda incelemelerde bulundu.

Tepeköy Mahallesi'nde başlayan ve Caberfakılı, Işıklar, Killik, Gümüşçay, Çakırcaali, Yeşilyurt ve Sobran Mahallesi'ndeki üzüm bağlarını vuran dolu fırtınası, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tespit çalışmalarına konu oldu. Dolu ve fırtına nedeniyle yaklaşık 20 bin dekar üzüm bağı zarar gördü.

'Yüzde 50 ile yüzde 100 arasında hasar oluşmuş'

Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Killik Mahallesi'nde yaptığı açıklamada, "Çok ciddi bir dolu afeti yaşandı. Yaklaşık 20 bin dekarlık alan etkilendi. Gördüğümüz kadarıyla hasar oranı yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişiyor. Burada tarım sigortası yaptıran ve yaptıramayan çiftçiler de var, ancak hasar gerçekten çok büyük. Çiftçilerin bağlarını tekrar bakıma alabilmesi için borçların faizsiz olarak ötelenmesi ve dekar başına hibe desteği sağlanması gerekiyor," dedi.

'Hasar gören çiftçilerimize destek sağlanmalı'

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise, "Dolu hasarını gören bağlarımızı geziyoruz, çiftçilerimizle görüşüp taleplerini dinliyoruz. Çiftçilerimizin en büyük talepleri borçların faizsiz olarak ötelenmesi yönünde. TARSİM sigortası olanlar zararını karşılayacak, ancak TARSİM'in de gerçekçi değerlendirmeler yapması gerekiyor. Üzümün kilogramı şu an 50 TL’ye satılacakken, hasar gördükten sonra bu üzümler şaraplık veya pekmezlik olarak 15 TL’ye satılacak. Çiftçinin kilogram başına 35 TL kaybı var. Bu kaybı telafi etmemiz gerekiyor. Meclisin afet bölgesi ilan edip faizleri silmesi ve borçları ötelemesi, hasar gören çiftçilere destek sağlaması gerekiyor," diye konuştu.