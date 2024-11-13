Manisa Belediyesi MHP döneminde 62 milyon TL'lik varlığı kayıttan çıkarmış!

Sayıştay Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının 2023 yılı mali denetim raporlarını yayımladı.

MHP yönetiminden son yerel seçimlerde CHP’ye geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin denetim raporunda dikkat çeken bulgulara yer verildi.

Raporda idarenin faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen varlıkların, kullanım ömürlerinin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın tamamının 2023 yılı sonunda kayıtlardan çıkarıldığı tespit edildi.

Raporda bu varlıklarının değerinin 62 milyon 681 bin lira olduğu belirtildi.

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‘2023 YILI SONUNDA KAYITLARDAN ÇIKARILDI’

Artı Gerçek'teki Müzeyyen Yüce'nin habere göre Belediyenin faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen varlıkların kayıtlardan çıkarılabilmesi için ya satış işleminin yapılmış olması ya da varlık üzerinde bulunan hakkın ortadan kalkması gerektiğine dikkat çekilen raporda, yapılan inceleme sonucuna şu şekilde yer verildi:

“2023 yılı sonunda kayıtlı değeri toplam 62 milyon 681 bin 530,09 TL olan ve 260 Haklar Hesabında takip edilen maddi olmayan duran varlıkların tamamının, herhangi bir satış işlemi olmaksızın, Belediyenin ilgili varlıklar üzerindeki kullanım haklarının ortadan kalkıp kalkmadığına bakılmaksızın 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ile ters kayıt yapılarak kayıtlardan çıkarıldığı görülmüştür. Yukarıda yer alan denetim tespiti uyarınca, İdare tarafından söz konusu hatanın düzeltildiği bildirilmiş olsa da 2024 yılında yapılan işlemin 2023 yılı mali tablolarında oluşan hatayı düzeltici etkisi bulunmamaktadır. Yapılan açıklamalar sonucunda maddi olmayan duran varlıkların anılan hükümlere aykırı olarak kayıtlardan çıkarılması sonucunda 2023 yılı Bilançosunda 260 Haklar Hesabı ile 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabında 62 milyon 681 bin 530,09 TL hataya neden olunmuştur.”