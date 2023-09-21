Manisa Emniyeti'nden huzur uygulaması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan güven huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalandı.

KAYNAK: İHA
Manisa Emniyeti'nden huzur uygulaması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde, 20 Eylül'de 12.00-14.00 ve 21.00-00.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak 121 ekip ve 502 personelin katılımıyla yapılan 'Manisa Güven Huzur Uygulaması'nda 4 bin 670 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 19 şahsın yakalandığı bildirildi.

aw035933-01.jpg 1475 aracın denetlendiği uygulamada 125 araç sürücüsüne 305 bin 566 TL para cezası kesildi. 3 yakalamalı hacizli araç ele geçirilen uygulamada 13 araç da trafikten men edildi. 137 motosikletin denetlendiği uygulamada 41 motosiklet sürücüsüne 63 bin 11 TL para cezası uygulanırken, 3 çalıntı motosikletin yakalandığı, 2 motosikletin de trafikten men edildiği açıklandı.

aw035933-03.jpg Uygulamada ayrıca 145 okul çevresi, 203 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 81 park ve bahçe, 37 metruk bina ve çevresi, 4 otogar ve tren garının kontrol edildiği bildirildi. Uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet fişek, 5 gram esrar maddesi ele geçirildiği, 2 işyerinde ise kapalı alanda sigara içildiği tespit edildiği ifade edildi. Uygulamada, 7 şüpheli şahsa da adli işlem yapıldığı bildirildi.

Öne Çıkanlar
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Son Haberler
Belçika polisi 27 Beşiktaş taraftarını hücrede tutacak Spor
Belçika polisi 27 Beşiktaş taraftarını hücrede tutacak
Fred Fenerbahçe formasıyla ilki yaşadı Spor
Fred Fenerbahçe formasıyla ilki yaşadı
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten tek cümlelik İngilizce paylaşım Güncel
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten tek cümlelik İngilizce paylaşım
Biber közlerken yangın çıktı Güncel
Biber közlerken yangın çıktı
BM genel kurulu zirvesine eskort iddiası damga vurdu. Gündüz dünya liderleriyle gece hayat kadınlarıyla Güncel
BM genel kurulu zirvesine eskort iddiası damga vurdu. Gündüz dünya liderleriyle gece hayat kadınlarıyla
Galatasaray transferi resmen açıkladı Spor
Galatasaray transferi resmen açıkladı