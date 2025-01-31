Manisa FK, Mustafa İnan'ı gönderdi

Kaynak: İHA
Manisa FK, Mustafa İnan'ı gönderdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, orta saha oyuncusu Mustafa İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Devre arası transfer dönemi devam ederken Manisa FK, Mustafa İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA

Manisa FK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Mustafa İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Mustafa İnan’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Manisa FK, sezon öncesi Mustafa İnan ile 14 Ağustos 2024 tarihinde 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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