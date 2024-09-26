Manisa Gördes’te trafik kazası! 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa Gördes’te trafik kazası! 4 yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde aynı yönde seyreden iki aracın karıştığı kazada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde, aynı yönde ilerleyen iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Gördes ilçe merkezine 3 kilometre mesafede, Akhisar yolu üzerinde meydana geldi. Gördes'ten Akhisar'a doğru seyreden İ.K. yönetimindeki 45 PA 060 plakalı otomobil, önünde ilerleyen A.B. yönetimindeki 45 R 1229 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, araç sürücüleri İ.K. ve A.B. ile araçlarda yolcu olarak bulunan R.B. ve H.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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