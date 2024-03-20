Manisa İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
MANİSA İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
AHMETLİ
GÖLMARMARA
KULA
SELENDİ
YUNUSEMRE
AKHİSAR
GÖRDES
SALİHLİ
SOMA
ALAŞEHİR
KIRKAĞAÇ
SARIGÖL
ŞEHZADELER
DEMİRCİ
KÖPRÜBAŞI
SARUHANLI
TURGUTLU
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.