Manisa İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

MANİSA İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AHMETLİ

GÖLMARMARA

KULA

SELENDİ

YUNUSEMRE

AKHİSAR

GÖRDES

SALİHLİ

SOMA

ALAŞEHİR

KIRKAĞAÇ

SARIGÖL

ŞEHZADELER

DEMİRCİ

KÖPRÜBAŞI

SARUHANLI

TURGUTLU

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.