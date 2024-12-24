Manisa Kula’da facianın eşiğinden dönüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa Kula’da facianın eşiğinden dönüldü

Manisa'nın Kula ilçesinde, gece boyunca etkili olan yağmur yağışının ardından kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır, orta refüjdeki aydınlatma direklerini devirdi. Kaza esnasında karayolunun her iki istikametinde de araç bulunmaması, büyük bir faciayı önlendi.

Olay, saat 11.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında gerçekleşti.

İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan 31 yaşındaki İnan Yaman'ın kullandığı 61 K 12161 plakalı tır, gece boyunca devam eden yağmur yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yaman, tırın direksiyonunu kontrol etmekte zorlanarak aracın savrulmasına engel olamayınca, tır orta refüje çıkarak aydınlatma direklerini devirdi.

Kazanın en önemli şansı ise, tırın savrulması sırasında karayolunun her iki yönünde de herhangi bir aracın bulunmaması oldu. Bu durum, olası bir faciayı engelledi. Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü İnan Yaman, olayın şokunu atlattı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Kazanın ardından olay yerine hızla intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, karayolundaki trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Tırın yoldan kaldırılmasının ardından, trafik akışı normale döndü.

Kazanın olduğu bölgedeki yol çalışmaları sırasında, yoldan geçen araçların güvenli bir şekilde ilerlemesi sağlandı.

Kaza ile ilgili olarak Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sürücülerin özellikle yağışlı havalarda yol koşullarına dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

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