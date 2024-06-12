Manisa merkezli 16 ilde 'müstehcen yayın' operasyonu; 24 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyon, mesajlaşma uygulamaları üzerinden ülkeye müstehcen yayın sokan, ticaretini yapan ve depolayan kişilere yönelik yapıldı.
Manisa merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Denizli, Aksaray, Tekirdağ, Amasya, Kocaeli, Samsun ve Osmaniye'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 24 şüpheli dijital materyallerle birlikte yakalandı.
Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.