Manisa mesir macunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 28'inci ürünün Manisa mesir macunu olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Manisa'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 65 coğrafi işaret ve 6 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 28. ürünümüz Manisa Mesir Macunu oldu.



Manisa’ya ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. ???????? ????????



Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve… pic.twitter.com/sT1odtehMt — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) November 4, 2024

Mesir Macunu, Türkiye'nin Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alan 28'inci ürünü oldu. Karar, kentte sevinç yarattı.

"AB'YE ÜYE BÜTÜNLERDE, BU TESCİL YAYINLANACAK"

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "Manisa macunumuzla UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Lisesi'ne girmiştik, 2018 yılında da coğrafi işaretini almıştık ve tescillemiştik. Bugün itibarıyla de Avrupa Birliği coğrafi tescilini almış bulunmaktayız. Bu tescilimizin Manisa'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

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Derneğimiz ve Türk Patent Enstitüsü'nün 2 yıllık ortak çalışma sürecinden sonra 20 Ekim'de, Brüksel'de Avrupa Birliği coğrafi işaret alarak, Türkiye'de 28'inci ürün olarak Manisa Mesir macunumuzla tescillenmiş oldu. Bunun tabii ki ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Çünkü Avrupa Birliği'ne üye bütün ülkelerde, bu tescil yayınlanacak. Bu anlamda da dolayısıyla hem Türkiye'nin tanıtımında hem de Manisa'mızın ve mesir macunumuzun tanıtımında önümüzdeki dönemlerde ciddi bir katkı gerçekleşmiş olacak. Manisa'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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