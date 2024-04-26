Manisa'da 7 ton mesir macunu için dua

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl 28 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.

Festival kapsamında, dualar eşliğinde hazırlanan 7 ton mesir macunu, Sultan Camisi'nden vatandaşlara saçılacak.

Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'ın yaptırdığı tarihi Sultan Camisi, bu özel etkinlik için merkez olacak.

Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin düzenlediği dua törenine, şehrin önde gelen isimleri katıldı. Tören, Hafsa Sultan, Merkez Efendi ve mesir macununun yapımında emeği geçenler anısına Mevlid-i Şerif okunarak başladı.

Manisa Valisi, belediye başkanları ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen dua sonrası, sembolik olarak mesir macunu saçıldı.

Festivalin doruk noktası, 28 Nisan'da Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden binlerce kişiye mesir macununun saçılması olacak.

Mesir macununun kökeni, Ayşe Hafsa Sultan'ın Manisa'da hastalandığı döneme dayanıyor. Merkez Efendi'nin hazırladığı şifalı baharat karışımıyla iyileşen sultan, bu macunun her yıl halka dağıtılmasını emretti.

Böylece, her nevruzda Sultan Camisi ve çevresinden saçılan mesir macunu, 484 yıldır geleneksel olarak hazırlanıyor.

Mesir macununun içeriği, tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil gibi 41 farklı baharatın eşsiz karışımından oluşuyor ve yüzyıllardır aynı reçeteyle hazırlanıyor.

Bu gelenek, hem sağlık hem de kültürel miras açısından Manisa için büyük önem taşıyor.