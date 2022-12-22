Manisa Saruhanlı SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un sitesinde yer alan bilgilere göre, Manisa Saruhanlı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde istihdam etmek üzere geçici temizlik işçisi alacak. Son başvuru tarihi 26 Aralık 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Nüfus cüzdanı fotokopisi,

*Diploma, Setifika veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

*Adres bilgileri raporu,

*Vukuatlı nüfus kayıt örneği ,

*Özgeçmiş.