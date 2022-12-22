22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Manisa Saruhanlı SYDV geçici işçi alacak

Manisa Saruhanlı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde olmak üzere geçici temizlik işçisi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 26 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 06:25
Takip Et

Manisa Saruhanlı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı (SYDV) geçici işçi alacak

Manisa Saruhanlı SYDV geçici işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR'un sitesinde yer alan bilgilere göre, Manisa Saruhanlı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde istihdam etmek üzere geçici temizlik işçisi alacak. Son başvuru tarihi 26 Aralık 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Nüfus cüzdanı fotokopisi,
*Diploma, Setifika veya geçici mezuniyet  belgesinin aslı veya onaylı sureti,
*Adres bilgileri raporu,
*Vukuatlı nüfus kayıt örneği ,
*Özgeçmiş.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
3
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
4
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
5
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
6
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
7
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
﻿Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları
﻿Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları
﻿Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları
﻿Sigortaya tabi mevduat ve katılım tutarı 400 bin liraya yükseltildi
﻿Sigortaya tabi mevduat ve katılım tutarı 400 bin liraya yükseltildi
﻿Sigortaya tabi mevduat ve katılım tutarı 400 bin liraya yükseltildi
﻿Rus atletin Olimpiyat madalyasını geri aldılar
﻿Rus atletin Olimpiyat madalyasını geri aldılar
﻿Rus atletin Olimpiyat madalyasını geri aldılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.