Manisa semalarında SpaceX'in Starlink uyduları heyecan yarattı

Manisa'nın gökyüzünde, saat 22.15 civarında tek sıra halinde görülen Starlink uyduları vatandaşların ilgisini çekti.

Gökyüzünde düzenli bir sırayla ilerleyen uydular, şehre farklı bir hava kattı. Daha önce Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde de gözlemlenen Starlink uyduları, bu kez Manisa semalarında heyecana neden oldu.

SpaceX tarafından geliştirilen Starlink projesi, dünya genelinde genişbant internet erişimi sağlamak amacıyla başlatılmıştır.

Uzaya gönderilen binlerce uydu, düzenli geçişleriyle dikkat çekiyor. Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'ndan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler, şehir ışıklarıyla uyduları aynı karede yakalayarak görsel bir şölen sundu.