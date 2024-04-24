Manisa uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir’de, Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde yakalanırken 10 kişi de tutuklandı.