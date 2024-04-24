Manisa uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’nce Alaşehir ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 154,4 gram metamfetamin, 44,9 gram kubar esrar, 24 adet sentetik ecza hap, 6 adet uyuşturucu madde ve kullanma aparatı yakalandı.
Düzenlenen operasyon çerçevesinde 92 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak ve ya satın almak suçundan işlem yapılırken 10 kişi de tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
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