Manisa’da 1 kişinin öldüğü çocukların havuz kavgasında 2 tutuklama

Kaynak: İHA
Manisa’da 1 kişinin öldüğü çocukların havuz kavgasında 2 tutuklama

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çocukların havuzda başlayan kavgasına ailelerin de karışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Olay, Akpınar Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul bahçesine kurulan havuzda iki çocuğun kavgasına aileler de dahil olunca, tartışma büyüyerek şiddetlendi.

Akşam saatlerinde kalabalık bir grupla diğer ailenin evine gelen taraflardan biri, hafif ticari aracıyla duvara çarparak durdu.

Araçtan inen şahıs, kapının önünde bulunan 45 yaşındaki İsmail Sönmez’i bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Sönmez, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekipleri, kısa sürede şüpheliler A.S. (43), S.S. (40), Ö.S. (30), Ş.S. (39) ve Ş.S.’yi (43) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S. ve Ş.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw255350-01.jpg

aw255350-02.jpg

aw255350-03.jpg

aw255350-04.jpg

Son Haberler
Gazze'de İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti Dünya
Gazze'de İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti
Etimesgut'ta kapkaç: şüpheli 217 kamera görüntüsüyle yakalandı Gündem
Etimesgut'ta kapkaç: şüpheli 217 kamera görüntüsüyle yakalandı
Beyazıt’ta raylara düşen adam tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti Gündem
Beyazıt’ta raylara düşen adam tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti
Savrulan otomobilin camından fırlayan 13 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı Yerel Haberler
Savrulan otomobilin camından fırlayan 13 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı
Zico Paris'te çantasını kaptırdı Spor
Zico Paris'te çantasını kaptırdı
Köyceğiz’de bal paketleme tesisinde büyük yangın Gündem
Köyceğiz’de bal paketleme tesisinde büyük yangın