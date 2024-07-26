Manisa’da 1 kişinin öldüğü çocukların havuz kavgasında 2 tutuklama

Olay, Akpınar Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul bahçesine kurulan havuzda iki çocuğun kavgasına aileler de dahil olunca, tartışma büyüyerek şiddetlendi.

Akşam saatlerinde kalabalık bir grupla diğer ailenin evine gelen taraflardan biri, hafif ticari aracıyla duvara çarparak durdu.

Araçtan inen şahıs, kapının önünde bulunan 45 yaşındaki İsmail Sönmez’i bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Sönmez, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekipleri, kısa sürede şüpheliler A.S. (43), S.S. (40), Ö.S. (30), Ş.S. (39) ve Ş.S.’yi (43) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S. ve Ş.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.