Manisa’da 1 milyon liralık kablo hırsızlığı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, bir iş yerinden 3 bin metre uzunluğunda alüminyum kablo çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KAYNAK: İHA
Manisa’da 1 milyon liralık kablo hırsızlığı

Çalınan kabloların piyasa değeri 1 milyon lira olduğu belirtildi. Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

İş yeri sahibi şikayetçi oldu

Olay, Salihli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden, piyasa değeri 1 milyon lira olan 3 bin metre uzunluğundaki alüminyum kablo kimliği belirsiz kişi ve kişilerce çalındı. Kabloların çalındığını fark eden iş yeri sahibi, İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu.

Jandarma ekipleri çalışma başlattı

Hırsızların yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, çalınan kabloları bulup, şüpheliyi de yakalayıp gözaltına aldı. Çalınan kablolar jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs adli işlemleri yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

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