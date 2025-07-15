Manisa’da 2 noktada orman yangını: 2 gözaltı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Apak ve Seyitoba Mahallerinde iki farklı orman yangını çıktı.

Apak Mahallesi’ndeki 13.35’te çıkan orman yangını 3 saatte kontrol altına alınırken, saat 13.20 sıralarında Seyitoba Mahallesi’nde tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı.

Tekirdağ'da orman yangın

İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal, 6 dozer ile havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Havanın kararmasıyla nedeniyle uçak ve helikopterler çalışmalarını sonlandırırken, yangına karadan müdahale devam ediyor.

Öte yandan jandarma ekipleri Apak Mahallesi'ndeki yangına, çiftliğinde demir kaynağı yaparken neden olduğu öne sürülen F.K. ile Seyitoba Mahallesi yakınlarında bahçe temizliği yaparken yangın çıkardığı iddia edilen M.S.’yi gözaltına aldı.