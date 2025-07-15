Manisa’da 2 noktada orman yangını: 2 gözaltı

Kaynak: DHA
Manisa’da 2 noktada orman yangını: 2 gözaltı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Apak Mahallesi’nde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, Seyitoba Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Yangınlara neden olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Apak ve Seyitoba Mahallerinde iki farklı orman yangını çıktı.

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Apak Mahallesi’ndeki 13.35’te çıkan orman yangını 3 saatte kontrol altına alınırken, saat 13.20 sıralarında Seyitoba Mahallesi’nde tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı.

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İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal, 6 dozer ile havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Havanın kararmasıyla nedeniyle uçak ve helikopterler çalışmalarını sonlandırırken, yangına karadan müdahale devam ediyor.

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Öte yandan jandarma ekipleri Apak Mahallesi'ndeki yangına, çiftliğinde demir kaynağı yaparken neden olduğu öne sürülen F.K. ile Seyitoba Mahallesi yakınlarında bahçe temizliği yaparken yangın çıkardığı iddia edilen M.S.’yi gözaltına aldı.

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