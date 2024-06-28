Manisa'da 5 dönüm arazi alev alev yandı

Kaynak: DHA
Manisa'da 5 dönüm arazi alev alev yandı

Manisa'nın Kula ilçesindeki makilik yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Çiftçiibrahim Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında makilik alanda yangın çıktı.Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Alevler, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ve orman işletme şefliğine bağlı ekiplerin müdahalesiyle 1 saat sonra kontrol altına alındı. Yaşanan yangında toplam 5 dönüm alanın zarar gördüğü ifade edildi.

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Ekipler, yangın çıkan bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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