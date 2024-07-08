Manisa'da böcek sokması sonucu kalbi duran adam ölümden döndü

Böcek soktu! Ölümden döndü

37 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Güleç, hayatını kurtaran Kula Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Şeyma Akkuş ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Kula ilçesinin Şehitlioğlu Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Pervil Güleç, 21 Mayıs'ta tarlada çalışırken bilinmeyen bir böcek tarafından sokuldu. Durumu ağırlaşan Güleç, 112 acil servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleyi alan Güleç'in kalbi durdu ve Uzm. Dr. Şeyma Akkuş tarafından beş kez şok tedavisi uygulanarak hayata geri döndürüldü.

Kalp ritmi normale dönen ve bilinci açılan Güleç, daha ileri tedavi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Tedavi süreci tamamlanan Güleç, Dr. Akkuş ve ekibini ziyaret ederek, erken teşhis ve müdahalenin önemine dikkat çekti.

Uzm. Dr. Şeyma Akkuş, anafilaksiye bağlı ölümlerin ilk saatlerde meydana geldiğini ve doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını belirtti. Acil servise bilinci kapalı ve tansiyonu düşük olan Güleç'e beş kez defibrilasyon uygulayarak yaşamını sürdürmesini sağladıklarını ifade etti.

Anafilaksi gibi alerjik reaksiyonlarda erken teşhis ve müdahalenin kritik olduğunu vurgulayan Dr. Akkuş, alerji ve anafilaksiden korunmanın en iyi yolunun alerjene maruz kalmamaktan geçtiğini söyledi.

Bahar ve yaz aylarında artan çiçek polenleri ve haşerat nedeniyle alerjilerin daha sık görüldüğünü, haşerat kovucularının ve doğru kıyafet seçiminin önemli olduğunu, önceden alerji bilinen kişilerin yanlarında gerekli ilaçları taşımaları gerektiğini belirtti.