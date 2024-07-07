Manisa'da kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Kaynak: DHA
Manisa'da kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Manisa’nın kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü Halil Uzun (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Salihli- Gölmarmara kara yolu Tekelioğlu Mahallesi Bintepeler mevkiinde meydana gelen olayda, H.İ.'nin kontrolündeki 20 ABU 126 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Halil Uzun’un kullandığı 35 DC 9792 plakalı traktörle hızla çarpıştı. Yaşanan kazada traktör sürücüsü Uzun, ağır yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Uzun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı kamyon şoförü H.İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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