Manisa'da devrilen elektrikli soba apartman dairesini alev topuna döndürdü

Manisa'nın Alaşehir Beşeylül Mahallesi Kuyucak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında çıkan yangında, Ali Pala adlı vatandaşın oturduğu zemin katta, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı bir sırada çıkan yangın, kısa sürede tüm evi kapladı.

YANGIN ÇOK BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Evden yükselen dumanları gören çevredekiler olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına çok büyümeden müdahale etti. Bina sakinleri yangın sırasında tedbir amaçlı apartmandan tahliye edildi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.