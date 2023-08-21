Manisa'da düğün yemeğinden zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, düğün evinde ikram edilen yemekten zehirlendiği iddia edilen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: DHA
Manisa'da düğün yemeğinden zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu

DHA'nın haberine göre; zehirlenenlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yemekten Sonra Rahatsızlandılar

Olay, dün gece Selvili Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğün yemeğine katılan 10 kişi, yemekten sonra mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle rahatsızlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

Hastaneye Kaldırıldılar

Zehirlenme şüphesiyle Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 10 kişi, gıda zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Polis ve jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, düğün yemeğinin nerede ve kimler tarafından hazırlandığını, hangi gıdaların tüketildiğini ve zehirlenmenin nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor.

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