Manisa'da gece saatlerinde 2 katlı binada yangın

Kaynak: İHA
Manisa'da gece saatlerinde 2 katlı binada yangın
Manisa’nın Kula ilçesinde 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Seyitali Mahallesi Burçak Ovası mevkiinde bulunan bir çiftlikte meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin üst katında yangın çıktı.

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Binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu başka bir eve sıçramadan kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile ikamette herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.

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