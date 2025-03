Manisa’da gıda denetimleri yoğunlaştı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince Ramazan Ayının başlamasıyla birlikte, rutin gıda denetimlerine ilave olarak tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimler yoğunlaştırıldı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İl genelinde gerçekleştirdikleri gıda denetimlerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Denetimler hakkında bilgi veren İl Müdürü Öztürk, "Bilindiği üzere ülkemizde üretilen, satılan ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliğine yönelik resmi kontroller Bakanlığımızca ürün ve riskler bazında hazırlanan ve her yıl güncellenen resmi kontrol planları çerçevesinde yürütülmektedir. Gıda güvenilirliğini teminen yürüttüğümüz bu faaliyetlerin özellikle ramazan ayı boyunca da aksatılmadan yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Ramazan ayı nedeniyle İl Müdürlüğümüzce tüketim alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler dikkate alınarak tüketimi artması muhtemel ürünlerin; özellikle un ve unlu mamuller, ekmek, pastacılık ürünleri ve tatlılar, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi üretimini yapan/piyasaya arz eden gıda işletmelerinin denetimlerine yoğunluk verilmiştir.

Yapılan denetimlerde "Ramazan paketi/kolisi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri kontrol edilmekte, kayıt ve onay belgesinde yer alan faaliyet alanına uygun olarak faaliyette bulunulup bulunulmadığının doğrulanması gerçekleştirilmektedir. Sağlıklı ve güvenilir gıda için denetimlerimiz tüm yıl boyunca olduğu gibi ramazan ayında da hassasiyetle devam edecektir. Vatandaşlarımız karşılaştıkları sorunları İl/İlçe Müdürlüklerimize bizzat başvurarak veya Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirebilirler" dedi.

Denetimlere; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Ali Gök, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu ile İl Müdürlüğü kontrol görevlileri katıldı.