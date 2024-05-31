Manisa’da göçük altında kalan işçi öldü

Salihli OSB’de bulunan bir fabrika inşaatında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Göçükte işçilerden Selim Çankaya(41) göçük altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan İşçi Çankaya’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. İşçi Selim Çankaya’nın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.