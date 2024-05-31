Manisa’da göçük altında kalan işçi öldü

Kaynak: İHA
Manisa’da göçük altında kalan işçi öldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göçük meydana geldi. Göçük sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Salihli OSB’de bulunan bir fabrika inşaatında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Göçükte işçilerden Selim Çankaya(41) göçük altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

aw217102-01.jpg

Ekiplerin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan İşçi Çankaya’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. İşçi Selim Çankaya’nın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

aw217102-03.jpg

aw217102-02.jpg

aw217102-04.jpg

Son Haberler
Tartışmalara son noktayı koydu. Fatih Portakal'ın yeni sezon adresi belli oldu Keşfet
Tartışmalara son noktayı koydu. Fatih Portakal'ın yeni sezon adresi belli oldu
Bayram öncesi emeklilere büyük indirim. Türkiye'nin her yerinde geçerli olacak Ekonomi
Bayram öncesi emeklilere büyük indirim. Türkiye'nin her yerinde geçerli olacak
İYİ Parti staj ve çıraklık mağdurları için harekete geçti Gündem
İYİ Parti staj ve çıraklık mağdurları için harekete geçti
Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti Gündem
Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti
Özgür Özel: Erdoğan'a anayasa yapmayız Gündem
Özgür Özel: Erdoğan'a anayasa yapmayız
Kestiği ağacın altında kalan yabancı uyruklu işçi öldü Yerel Haberler
Kestiği ağacın altında kalan yabancı uyruklu işçi öldü
Danimarkalı yıldız orta saha yıkıldı Spor
Danimarkalı yıldız orta saha yıkıldı