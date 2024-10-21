Manisa’da inme geçiren hasta erken müdahaleyle sağlığına kavuştu

Manisa’da yaşayan ve iki çocuk annesi olan Nazife Çimen, evdeyken sol tarafında güç kaybı, uyuşukluk ve konuşmada zorluk yaşadı. Ailesi durumu fark edip hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan Çimen’in yapılan ilk tetkiklerinde, beyne giden ana şah damarının tamamen tıkalı olduğu ve inme geçirdiği belirlendi. Kardiyoloji Anabilim Dalı Hekimleri Dr. Mustafa Uçar ve Doç. Dr. Ferhat Özyurtlu tarafından acilen ameliyata alınan Çimen, bir saat süren başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Nazife Çimen, yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Başım çok ağrıyordu, tansiyonum düşüktü. Sol tarafım tutmadı, hissetmemeye başladım. Annem ve kardeşim fark etti. Ambulansla buraya geldik. Şu an iyiyim. Biraz uyuşukluk var ama iyiyim. Ellerimi ve ayaklarımı rahat hareket ettirebiliyorum. İlk başlarda hareket ettiremiyordum. Çok korktum, çok zorlu bir süreçti benim için. Doktoruma çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, hayatımı kurtardı.”

Ameliyat sürecini anlatan Dr. Mustafa Uçar, erken müdahalenin önemine değindi. Hastanın sol tarafında uyuşma ve güç kaybı şikayetiyle acil servise başvurduğunu belirten Dr. Uçar, “Hastamızın acil serviste yapılan tetkiklerinde sağ ana şah damarının tamamen tıkalı olduğu tespit edildi ve nöroloji görüşü istendi. Nöroloji doktorlarımız, hastanın beyine giden damarlarında yoğun bir pıhtı olduğunu belirledi. Bu pıhtıya aspirasyon işlemi yapılmasının uygun olacağını söylediler. Biz de hastanın görüntülerini inceledik, hasta yakınlarıyla görüştük ve operasyona başladık. İşlem bir saat kadar sürdü. Beyin içindeki ve ana şah damarındaki bütün pıhtı parçacıklarını uzaklaştırmayı başardık ve hastayı yoğun bakıma aldık. Hastamız geldiğinde sol tarafı hiç tutmuyordu ama işlem bittikten hemen sonra bacağında hareket başladı ve sabahında neredeyse normale yakın bir hareket elde ettik. Erken müdahale çok önemli. Kalp krizi ve inme gibi durumlarda en kısa sürede hastaneye ulaşmak gerekiyor. Bu bir ekip işi. Acil servis, nöroloji servisi ve kardiyoloji kliniğindeki arkadaşlarımızla birlikte bu tür operasyonları yapıyoruz. Bu operasyona Doç. Dr. Ferhat Özyurtlu da destek verdi. Bu işlemleri 7/24 hastalarımıza uygulamaya çalışıyoruz. Zaman demek doku kaybı demektir. Ne kadar geç gelirse hastalarımız o kadar çok doku kaybı olur. Damarlar çok güzel açılsa bile geri dönüş yeterli olmayabilir. Genç bir hastamızda böyle bir sonuç elde etmek bizi çok mutlu etti. Bu aşamadan sonra bu durumun nedenini araştıracağız ve birkaç gün içinde hastamızı evine sağ salim taburcu etmeyi düşünüyoruz” dedi.