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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'da bir iş yerine uyuşturucu baskını düzenlendi. Operasyonda 1 kişi yakalanırken, 647 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 12:46
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Manisa'da iş yerine uyuşturucu baskını

Manisa'da uyuşturucu operasyonu
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Manisa'da Şehzadeler ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan istihbarat üzerine bir iş yerinde yapılan aramalarda 647 adet sentetik ecza ele geçirilirken bir kişi de tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine alınan istihbarat üzerine harekete geçen Şehzadeler ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen bir iş yerine uyuşturucu baskını düzenledi. Baskında 647 adet sentetik ecza ele geçirilirken Y.A. isimli şüpheli de yakalandı. Karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


(Kaynak: İHA)

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