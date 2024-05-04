Manisa'da jandarmadan motosiklet denetimi

Kaynak: İHA
Manisa'da jandarmadan motosiklet denetimi
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, trafik, hızır ve huzur timlerinden oluşturulan 12 karma ekip ve 41 personel ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki mahallelerde motosikletlere yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde, bin 242 motosiklet kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda, yakalama kaydı bulunan 4 motosiklet ile çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, trafikten men edilmesi gereken tescilsiz 17 motosiklet de yakalandı.

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